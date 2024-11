Liliane en Jacques vieren diamanten jubileum

In de Goederenloods aan het station van Wevelgem vierden Jacques Debrouwere en Liliane Houttekiet hun diamanten huwelijksjubileum.

Zij gaven elkaar zestig jaar geleden, op 26 september 1964, hun jawoord. Jacques werd geboren op 26 juni 1940 in Wevelgem. Liliane zag het levenslicht op 11 april 1943 in Menen. Ze leerden elkaar kennen tijdens een huwelijksfeest in de feestzaal Boldershof in Wevelgem.

Het koppel heeft acht kinderen. Die bezorgden de jubilarissen elf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Die komen geregeld nog langs in de Moorselestraat, waar het diamanten paar woont. (AV)