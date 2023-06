Lieve en Herman vieren briljanten huwelijk

Herman Langbeen en Lieve De Ketelaere vierden op het stadhuis van Kortrijk hun briljanten huwelijksverjaardag in het gezelschap van familie en schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester.) Zij overhandigde hen een aandenken.

Lieve De Ketelaere is geboren in Oostende op 31 maart 1937 als oudste van zeven kinderen. Zij genoot een opleiding kinderverzorgster aan Blijhove in Assebroek. Zij was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Lieve reisde graag met de kinderen en de caravan en later in een bungalow of hotel. Herman Langbeen is geboren in Poperinge op 27 mei 1931 als oudste van drie kinderen. Hij volgde de oude humaniora Latijns-Grieks aan het St.-Stanislascollege in Poperinge. Hij was bankbediende bij KBC Kortrijk. Hij was hoofd Sectie Navragen en Belastingen bij de Dienst Inspectie, en deed de behandeling van klachten en schadegevallen. Hij houdt van tuinieren, kruiswoordraadsels, wandelen en reizen. Hij is lid van KBC Senioren. Het koppel leerde elkaar in 1956 kennen op een huwelijk in Poperinge, toen had Herman al een oogje op haar. Tijdens zijn legerdienst schreef Herman haar een brief en nodigde haar uit op zijn afscheidsfeest. Ze verloofden zich in 1957. Het koppel trouwde op 16 mei 1958 met het feest in Sportclub Hermes in Oostende. Daarna trokken ze op reis naar Lourdes, Barcelona en Mallorca. Het koppel kreeg drie kinderen, Christine getrouwd met Frank Bossuyt, Hilde en Johan, getrouwd met Katrien Bossuyt. Intussen zijn er negen kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Het geheim van hun mooi en lang huwelijksleven? “Elkaar vertrouwen, elkaar steunen in goede en kwade dagen en op elkaar afgestemd zijn.” Volgens het briljanten paar moet de man handig en betrouwbaar zijn en de vrouw een perfecte keukenprinses en een goede moeder. (Peter Van Herzeele)