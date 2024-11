Liefde met een gouden randje tussen Hans en Miek

Hans De Vliegher (geboren op 27 december 1950 in Kortrijk) en Miek Joye (geboren op 7 januari 1953 in Roeselare) uit de Bruge Mettenstraat in Sint-Kruis vierden afgelopen maandag hun gouden huwelijksjubileum op het Wijngaardplein. Ze deden beroep op hun zoon Linus met zijn burgertruck om voor heel wat lekkers voor de genodigden te zorgen. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een thé dansant, waar Hans dj was. Na hun huwelijk in 1974 kregen ze twee kinderen met Linus en Marie. Er zijn vier kleinkinderen met Nestor, Alois, Philemon en August. Beiden waren actief als sociaal assistent in de bijzondere jeugdzorg. Hij groeide door tot directeur van het Laar in Brugge, zij was jeugdhulpregisseur bij het Jongerenwelzijn. Hij is nog actief bij het koor Solied, vrijwilliger in de gevangenis en voorzitter van het Buurtcomité Brugse Metten. Ook Miek doet nog aan vrijwilligerswerk. Ze was vele jaren actief in het prospectieteam van het Cultuurcentrum Brugge. Schepen Nico Blontrock ging het koppel feliciteren met hun gouden jubileum. (SR/foto SR)