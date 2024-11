Jubilarissen zijn nog steeds actief in het verenigingsleven

Maria Verschoren en haar echtgenoot Gery Vermeulen uit de Oostlaan werden met de familie op het gemeentehuis ontvangen. 60 jaar geleden, op 23 oktober 1964, stapte het koppel in het huwelijksbootje. Maria en Gery vormen inmiddels een diamanten echtpaar.

Maria is een geboren en getogen Ledegemse. Ze zag het levenslicht op 13 februari 1944 als oudste van drie kinderen. Maria groeide op met twee broers. Het gezin Verschoore woonde in de Rollegemstraat, maar verhuisde later naar de Hemelhoek.

Maria doorliep de lagere school in Ledegem en begon op haar vijftiende te werken als bobijnster in het Franse Tourcoing. Tussen 1966 en 1975 bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen.

Later werkte ze als hulp in het huishouden bij veearts Wybo, maar ook bij onder andere pastoor Herman zorgde ze ervoor dat alles er piekfijn bij lag.

Liefde op de kermis

Gery zag het levenslicht op 21 maart 1943 en is afkomstig uit Moorslede.

Het gezin Vermeulen woonde er langs de Lindeweg. Gery trok na zijn lagere school in Moorslede naar de Landbouwschool in Roeselare. Gery is een boerenzoon en bleef op zijn veertiende thuis om te helpen in het land-en tuinbouwbedrijf van zijn ouders. Later schoolde Gery zich bij als metselaar en vloerder. Hij ging aan de slag bij de firma Debels in Menen.

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens de kermis op de wijk Vierkaven in Moorslede. Op 23 oktober 1964 stonden ze in het gemeentehuis van Ledegem om elkaar hun jawoord te geven.

Twee bezige bijen

Het gezinsgeluk werd bezegeld met twee kinderen: Martine en Filiep. Inmiddels zijn er met Natasja, Tamara, Bianca, Mathias, Marino, Kimberley, Sherley, Shauny en Gianni negen kleinkinderen. Spijtig genoeg voor de familie moest men op heel jonge leeftijd afscheid nemen van Shauny. Helemaal onderaan de stamboom prijken 22 achterkleinkinderen.

Maria en Gery zijn steeds actief geweest binnen het verenigingsleven. Gery was lid en bestuurslid bij KWB, voorzitter voor de bouw in het ACV en bestuurslid in het Lourdeskring.

Maria is reeds vijftig jaar trouw lid, waarvan 43 jaar bestuurslid, van Femma. Ze gaat ook mee als vrijwilligster bij ziekenvakanties van Samana. Daarnaast zet ze zich ook in als vrijwilligster in het woonzorgcentrum Rustenhove.