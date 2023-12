Jubilarissen vieren in De Zandberghoeve

Afgelopen zaterdag werden de Beernemse jubilarissen in de bloemetjes gezet. Het college van burgemeester en schepenen zakte samen met heel wat koppels af naar de Zandberghoeve in Oedelem. Alle koppels die in 2023 ofwel 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn, werden uitgenodigd voor een feestelijke namiddag. “De feestvierders konden er genieten van een heerlijke maaltijd en praatten bij met generatiegenoten”, klinkt het bij burgemeester Jos Sypré. In totaal tekenden 53 koppels present om hun huwelijksjubileum te vieren. (AVH/foto DC)