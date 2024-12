Johan en Marijke vieren gouden jubileum

Johan Desmet (71) en Marijke Van Roekeghem (70) zijn 50 jaar getrouwd. Marijke is geboren op 15 april 1954 in Kortrijk. Ze werkte bij schoenhandel Verduyn en Carrefour Walle. Ze houdt van kantklossen en viool spelen. Johan is geboren in Kortrijk op 3 juni 1953. Hij was beroepshalve verkoper binnen- en buitenland bij Symaco. Hij deed vroeger vaak aan dressuur, een vorm van paardrijden, en is president van de Oldtimerrit St.-Cornil. Ze trouwden op 6 januari 1975. Ze hebben samen drie kinderen en er zijn ook al zeven kleinkinderen. (PVH/foto JVGK)