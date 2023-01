Johan en Diane uit Houthulst zijn een gouden paar

Op zondag 18 december kwamen Johan Claus (72) en Diane Uyttenhove (73) naar het gemeentehuis van Houthulst, waar ze samen met hun familie ter gelegenheid van hun gouden bruiloft ontvangen werden. Johan is geboren in Houthulst, Diane in Westende.

Johan volgde kleuter en lagere school in Houthulst en ging tot zijn 21ste naar het VTI in Ieper, waar hij mechanica volgde met specialisatie garage. Toen Johan 21 was, deed hij zijn legerdienst en vertrok hij als vrijwilliger naar Corsica, waar hij als monteur aan de slag ging. Hij werkte een tijd lang in een garage in Ieper, waarna hij zijn eigen Peugeot garage kocht in Zarren. De garage werd in 2004 verkocht. In zijn vrije tijd ging Johan werken als loonwerker, en hij ging pikdorsen tot diep in Frankrijk.

Diane ging naar de kleuterschool in Klerken en de lagere school in Jonkershove. Ze volgde tot haar 16de de richting economie in de Burgerschool in Roeselare, om daarna naar de normaalschool in Eeklo te gaan tot haar 19de. Ze werkte 10 jaar als leerkracht in de vbs Sint-Juliaan, om vervolgens mee te helpen in de garage van haar echtgenoot.

Het paar huwde op 19 december 1972 in het gemeentehuis in Houthulst en het was burgemeester Hubert de Groote die het huwelijk voltrok. Op 12 januari volgde het kerkelijk huwelijk in Sint-Kristoffel. Na hun huwelijk woonden ze vijf jaar in Langemark en vervolgens in Zarren bij de garage. Toen de garage verkocht werd, verhuisden ze naar Houthulst, waar ze nu nog steeds wonen.

Het paar kreeg twee dochters: Margo en Jetty. Margo woont samen met haar vriend Jurgen Portier in Ardooie en heeft 2 kinderen: Shandro en Kiara. Jetty is gehuwd met Ignace Delaere, en het koppel woont in Zarren en heeft drie kinderen: Jordy, Brent en Lewis. Samen geniet het gouden paar ze van elkaar, van de kinderen en de kleinkinderen, ze gaan graag wandelen in Heuvelland en ze genieten vooral van de kleine dingen in het leven.

(ACK)