Joel en Marie-Madeleine zijn zestig jaar getrouwd

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem werden Joël Vandeputte en Marie-Madeleine Vanhaecke in de bloemetjes gezet. Het koppel huwde in september 1964 en is inmiddels zestig jaar getrouwd.

Het liefdesverhaal van Marie-Madeleine en Joël brengt ons terug naar 1939 en 1938. Marie-Madeleine is geboren op 5 december 1939. Ze stamt af uit een gezin met vier kinderen. Marie-Madeleine is een boerendochter die haar kinder- en jeugdjaren doorbracht op een hoeve in Nieuwkerke. Ze liep er school, maar bleef later thuis om te helpen op de boerderij. Een goede voorbereiding om, eens getrouwd, aan de zijdevan manlief Joël te staan.

Joël is geboren op 28 september 1938 als derde in een gezin van vier kinderen. Ook Joël komt uit boerenmiddens. De boerderij van het gezin Vandeputte stond in de Schreiboomstraat in Langemark. Na de lagere school trok Joël naar de landbouwschool in Nieuwpoort. Joël bleef op de ouderlijke hoeve waar hij samen met Marie-Madeleine na hun huwelijk in 1964 boerde. Ze hebben er jarenlang hard gewerkt. Toen ze de pensioenleeftijd bereikten en er geen opvolging was, zijn ze ermee opgehouden.

verenigingsleven

Het koppel bleef echter niet stilzitten. Joël ging tot zijn 75ste mee met tuinman Rik Espeel. Marie-Madeleine is ook een tuin- en natuurliefhebber. Zij spendeerde uren in hun mooie tuin. Beide jubilarissen waren ook erg actief binnen het verenigingsleven. Marie-Madeleine was enkele jaren voorzitster van KVLV en speelde graag toneel. Ze was ook politiek actief. Joël was voorzitter van de Landelijke Gilde. Het diamanten echtpaar leerde elkaar kennen via het verenigingsleven.

Marie-Madeleine en Joël werden de trotse ouders van vier dochters. Twee van hen staan in het onderwijs, de andere twee werken in de zorg als verpleegster. Regine, Ludwine, Martine en Caroline zorgden voor tien kleinkinderen: Frederik, Nele, Sophie, Louis, Emile, Fien, Tijs, Noor, Lukas en Arthur. Helemaal onderaan de stamboom prijken inmiddels vijf achterkleinkinderen: Juliette, Achille, Cériel, Fons en Valentine. Marie-Madeleine verblijft sinds april in Rustenhove. Joël rijdt dagelijks op en af uit Langemark om bij zijn geliefde te zijn. (BF)