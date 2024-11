Jeanine en Marcel zijn diamanten koppel

Op 3 oktober 1964 gaven Jeanine Roelandt (80) uit Koekelare en Marcel Vantyghem (83), geboren in Roksem maar in zijn kinderjaren verhuisd naar Eernegem, elkaar het jawoord. Het koppel leerde elkaar kennen in café Bonanza in Eernegem. Marcel was een harde werker die het in de bouw tot meestergast schopte, Jeanine werd huisvrouw. De vier dochters zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen, onder wie een sterrenkindje. Naast het huishouden en de zorg voor de (klein)kinderen hield Jeanine zich bezig met breien en naaien terwijl Marcel rust vond in tuinieren, wat hij nog steeds doet. De familie vierde feest in ’t Wit Paard in Ichtegem. (ED/foto Coghe)