Jan en Laurette vieren gouden jubileum

Jan Degand (73) en Laurette Billiet (70) uit de Statiestraat trouwden op 11 oktober 1974. Ze hebben vier kinderen: Pieter en Anne Hunerbein, Koen en Stoffelien Wilmet, Mieke en Dieter Demunster en Anneke en Johanna Rys. Er zijn zes kleinkinderen. Jan, afkomstig uit Gits, werkte als psychiatrisch verpleegkundige in Pittem, Laurette, afkomstig uit Gits, deed bureauwerk tot in 1980, waarna ze het huishouden runde. Ze naait heel veel, doet patchwork en geeft samen met een vriendin les in LDC De ploeg. Voor hun gouden jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg. (JW/foto Kurt)