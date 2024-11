Jacques en Marleen een gouden paar

Jacques Wallecan en Marleen Verhegge uit de Nieuwstraat in Sint-Eloois-Winkel stapten op 1 juli 1974 in het huwelijksbootje. Het echtpaar is inmiddels vijftig jaar getrouwd. Die huwelijksverjaardag werd in Huyze Delicatesse gevierd.

Een jubileum is het ideale moment om eens terug te blikken op het verleden. Marleen is geboren op 23 december 1951 en bracht haar kinder-en jeugdjaren door in Ardooie. Ze doorliep er de lagere school en volgde daarna les in het Instituut H.Kindsheid. Van daar ging het richting IC Dien in Roeselare waar ze verpleegkunde studeerde.

Marleen startte in het toenmalig ziekenhuis Maria Rustoord in Roeselare, maar bleef daarna enkele jaren thuis om voor de kinderen te zorgen en mee te helpen met Jacques. Daarna ging ze opnieuw aan de slag als zelfstandig verpleegkundige.

Reizen voor het werk

Jacques werd geboren op 8 februari 1948. Hij is een rasechte Winkelnaar. Hij verhuisde enkele keren in zijn leven, maar bleef steeds rond de plaatselijke kerktoren wonen. Tijdens zijn jeugdjaren zat hij wel een tijd op internaat in Lembeek. Later volgde hij nog les in Zaventem en Doornik. Jacques startte uiteindelijk in het bedrijf van zijn vader, dat gespecialiseerd was in werktuigmachines en allerlei gereedschappen. Na twintig jaar startte Jacques MTG op, een bedrijf gespecialiseerd in machines voor Taiwan en Zuid-Korea. Jacques reisde vaak voor het werk. Zo geraakte hij zelfs ooit eens zonder de nodige papieren in China.

Het gouden koppel leerde elkaar kennen tijdens het uitgaansleven. De vonk sloeg over tijdens een bal in Langemark. Marleen had al twee keer geweigerd om mee te gaan dansen. De derde keer was echter de goede keer. Na drie jaar vrijage trouwden Jacques en Marleen. Hun huwelijksreis ging richting Napels. Het kersverse paar nestelde zich op het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel, tot ze in 1977 naar hun nieuwe woning in de Nieuwstraat verhuisden. (BF)