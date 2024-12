Jacqueline en Freddy zijn halve eeuw samen

Feest op vrijdag 13 december in het stadhuis van Roeselare voor de 50ste huwelijksverjaardag van Jacqueline Dewulf (86) en Freddy Oplusztil (79). Schepen Bart Wenes was er namens het stadsbestuur aanwezig om hen van harte geluk te wensen. Freddy heeft langs zijn vaders kant Hongaarse roots, vandaar zijn nogal speciale familienaam. Hij is van Passendale, zij van Moorslede en ze maakten kennis met elkaar via een goede vriend in café ’t Hof van Commerce in Moorslede. Ze trouwden op 13 december 1974 in het stadhuis van Roeselare. Freddy was houtbewerker en achtereenvolgens aan de slag bij de firma Flaxipan en Placolin. Jacqueline was een toegewijde huisvrouw en zorgde voor haar zonen Xavier en Jeroen. Xavier, getrouwd met Monica Iacob, woont in Koolskamp en Jeroen, getrouwd met Natascha Debruyne, in Rumbeke. Bianca is hun enig kleinkind. Freddy voetbalde destijds op De Ruiter en bij ’t Engels Hof. “De derde speelhelft ontbrak nooit, waar de match, tussen pot en punt, vaak urenlang werd herspeeld”, lacht zijn zoon Xavier. “Ons vader dronk graag een pintje met vrienden, moeder hield van winkelen en zorgde voor de administratie.” Ze woonden samen in de Lierstraat. (AD/gf)