Huwelijksbootje Dirk en Christine vaart al een halve eeuw

Dirk Samyn (75) en Christine Dejaegher (75) werden ontvangen op het stadhuis voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Raadslid Stephanie Demeyer nam de honneurs waar. Christine is geboren in Wevelgem op 7 januari 1949. Ze deed het middelbaar in Spes Nostra en genoot een opleiding apotheker aan UGent en runde een apotheek in Heule. Ze is bestuurslid bij De Zonnebloem Heule. Dirk is geboren in Roeselare op 3 januari 1949. Hij ging naar de Jongensschool en Klein Seminarie in Roeselare en volgde een tandartsopleiding en systeembeheerder en werd tandarts. Hij houdt van schaken, wandeltochten en tandemrijden. Ze trouwden op 20 december 1974 in Moorsele. Ze hebben drie kinderen: Charlotte, getrouwd met Raf Boël, Liesbet en Alexander. Pauline en Louis zijn de kleinkinderen. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)