Hubert en Annie vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Het echtpaar Hubert Van Maele (geboren in Brugge op 23 april 1940) en Annie Tas (geboren in Brugge op 20 januari 1944) uit de Altenastraat in Sint-Kruis vierde zijn diamanten huwelijksjubileum in Salons Lodewijk van Male aan de Maalsesteenweg in Sint-Kruis. Ze leerden elkaar destijds kennen tijdens een Bevrijdingsfeest in Brugge. Op 24 december 1964 traden ze in het huwelijk. Na hun huwelijk kregen ze drie kinderen namelijk Bart, Hans en Koen en intussen zijn er al zes kleinkinderen met Bert, Charlotte, Lien, Daan, Stijn en Thomas en vier achterkleinkinderen met Babette, Oona, Cato en Remi. Hubert werkte zijn hele carrière in Drukkerij Catherine Press in Sint-Pieters waar hij opklom van bediende tot directeur. Annie was een aantal jaren werkzaam in de Gistfabriek maar werd toen huisvrouw en stond in voor de opvoeding van de drie kinderen en het huishouden. Hubert was roeier en later ook trainer. Hij is immers opgegroeid in de Sport Nautique aan het Waggelwater, waar zijn ouders conciërge waren. Hij was ook actief als sportvisser. Annie is nog lid geweest van de toneelvereniging Reynaert en van Turnkring Rust Roest. Ze hebben een band met twee dorpjes: met Joure in Friesland waarmee de toneelvereniging destijds een uitwisseling had en met Chiny sur Semois in Luxemburg, waar het gezin ontelbare vakanties heeft doorgebracht. De Brugse burgemeester Dirk De fauw ging het koppel feliciteren met zijn diamanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)