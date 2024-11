Gouden jubileum voor Martine en Jef

Op 9 november vierden Jef Hugelier (77) en Martine Weyheaghe (69) hun gouden jubileum. Martine werd geboren in Waregem, waar haar vader als onderhoudselektricien in de textielsector werkte en haar moeder huisvrouw was. Jef, afkomstig uit een groot gezin in Gullegem, werd al op jonge leeftijd betrokken bij de KAJ, wat zijn jeugd en carrière zou kleuren. Hun paden kruisten elkaar tijdens een ziekenvakantie in Spa, waar hun gedeelde passie voor het helpen van anderen hen samenbracht. Na eerst in Kortrijk te hebben gewoond, maakten Jef en Martine een bijzondere keuze door samen met drie anderen een leefgemeenschap op te richten in Brugge. Vier leden werkten buitenshuis, terwijl één persoon verantwoordelijk was voor het huishouden. Met de komst van hun vier kinderen – Sofie, Petra, Joerie en Jachin – was het gezin compleet. Martine legde haar werk als verpleegster neer om zich volledig op de zorg voor het gezin te richten. Inmiddels zijn Jef en Martine ook trotse grootouders van vijf kleinkinderen: Seppe, Aaron, Victor, Emile en Henry. (PG/foto IV)