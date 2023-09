Gouden jubileum voor Lucrese en Ronny uit Houthulst

Op zondag 17 september werden Ronny Vandekerchove (71) en Lucrese Lapere (71) op het gemeentehuis van Houthulst ontvangen ter gelegenheid van hun gouden jubileum. Ronny is geboren als derde in een gezin van 9 kinderen in Esen, Lucrese is geboren in Roeselare en was enig kind. Het koppel leerde elkaar kennen op school, meer specifiek in de richting wetenschappelijke B, in het Sint-Aloysiuscollege.

Het is daar dat de vlam oversprong. Beiden zaten in het vierde middelbaar én in dezelfde klas. Na hun middelbaar begonnen ze allebei te werken. Ronny werd bediende bij de Kredietbank, de eerste twee jaar in Veurne, vervulde zijn legerdienst in Evere, en werkte daarna opnieuw als bediende bij de Kredietbank in Houthulst waar hij tot 1992 actief bleef. Daarna ging hij als beleggingsadviseur aan de slag bij KBC Poperinge, dit tot 2015.

Lucrese begon bij lintweverij Butaye in Houthulst waar ze tot 1991 werkte als bediende. Van 1991 tot 2004 werkte ze in Bellewaerde als loketbediende aan de kassa en als hoofdcassière. Toen haar vader ziek werd, besloot ze thuis te blijven en samen met haar moeder de zorg voor hem op te nemen. Het paar had 5 jaar verkering en huwde op 14 september 1973. Ronny en Lucrese zijn met elkaar vergroeid.

Ze verzorgen samen hun tuin, gaan uit wandelen of genieten van een fietsweekend in Limburg of Nederland. Vroeger ging Ronny windsurfen in Nieuwpoort. Hun hele leven dansten ze ook graag. Ze volgden danslessen bij diverse dansscholen. Verder genieten ze van alles wat het leven hen brengt. Op de foto zien we burgemeester Jeroen Vandromme, Lucrese Lapere en Ronny Vandekerckhove, gemeenteraadslid Roony Goderis, gemeenteraadslid Julie Descheppere, schepen Olivia Masselin en schepen Erik Verbeure.

(ACK)