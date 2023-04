Gouden huwelijksgeluk voor Laurette en Joseph uit Moorsele

Op 31 maart 1973 huwden Laurette Naert (69) en Joseph Mahieu (72). Laurette is geboren en getogen in Moorsele.

Op een dansavond in de Flandria, een dancing in Ledegem uit vervlogen tijden, ontmoette ze Joseph die in Ledegem woonde. Het dansen zijn ze niet verleerd, want sinds 2014 volgen ze danslessen in de Dursinschool in Kortrijk. “Ik heb lang moeten aandringen tot hij akkoord ging”, lacht Laurette.

“Maar nu amuseren we ons allebei met het stijldansen. Of het nu een wals, een quickstep of een chachacha is.” Laurette en Joseph werden de trotse ouders van een tweeling, Pedro en Diego. Diego overleed toen hij baby was. Pedro (49) is de vader van Jaygo (15).

Het gouden koppel ging al op jonge leeftijd werken. Joseph was 15 toen hij aan de slag ging in de Algemene Fluweelweverij in Ledegem. Beter bekend als ‘t fabriekske. Later ging hij werken bij De Witte Lietaer. Laurette was 14 jaar toen ze begon bij De Witte Lietaer. Op de foto zien we bovenaan burgemeester Jan Seynhaeve tussen gemeenteraadsleden Charlotte Bonte en Hendrik Libeer. Onderaan Jaygo en Pedro Mahieu, Laurette Naert en Joseph Mahieu. (SL/foto SL)