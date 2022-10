Gouden huwelijksgeluk voor Daniël en Erna uit Veurne

Daniël Warreyn (°1948) en Erna Huyghebaert (°1947) kregen van familie en het gemeentebestuur gelukwensen voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Daniël en Erna leerden elkaar toevallig kennen in een café in Zoutenaaie. Daniel was er met een groep vrienden op uitstap toen hij een mooi meisje zag zitten tussen haar ouders. Na een korte kennismaking konden ze het zo goed met elkaar vinden dat ze op 27 september 1972 voor het altaar stonden in het kerkje van Nieuwkapelle bij Diksmuide.

Ze gingen in Adinkerke wonen, dicht bij hun werk in de toenmalige Nopri. Twee jaar later werd de eerste dochter, Veerle, geboren. Veerle kreeg gauw het gezelschap van twee zussen, Nele en Goele. Daniël en Erna stonden altijd bekend als behulpzame medeburgers.

Bij een spaghetti-avond of een barbecue was Daniël steevast de kok, terwijl Erna de versiering deed. Daniel werkte ook een tijdlang bij een verdeler van brandstoffen waar hij bevriend geraakte met de bekende Veurnse kunstschilder George Tahon. George tekende het geboortekaartje van dochter Veerle.

Loopbaanwissels

Ook Erna maakte enkele loopbaanwissels. Zij zorgde voor de juiste besnaring van tennisraketten en het onderhoud van de ski’s in een sportwinkel in Veurne. Toen deze winkel zijn deuren sloot, ging ze aan de slag in het jeugdopvangcentrum Zonnewende, om enkele jaren later haar actieve loopbaan te beëindigen in de buitenschoolse kinderopvang Benjamien.

Ondertussen is de familie van Daniël en Erna uitgebreid met zes kleinkinderen: Tibau, Tiebe, Jack, Billie, Morgane en Noah. Burgemeester Peter Roose kwam het gouden echtpaar gelukwensen en bood hen in naam van het stadsbestuur enkele geschenken aan, waarna geklonken werd op nog vele jaren van gezondheid en geluk. Daniël en Erna wonen in de Esdoornlaan in Veurne.

(JT)