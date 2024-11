Gouden feest voor Willy en Ermelinda

Willy Vanhamme (69) en Ermelinda Broos (70) vierden bij hen thuis hun vijftigste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar destijds kennen op café, en kregen samen drie kinderen en vier achterkleinkinderen. “Op onze oude dag in Blankenberge komen wonen, was al vanaf dag één het plan”, aldus het ‘aangespoelde’ koppel.

Willy en Ermelinda delen al vijftig jaar lief en leed. “Gek genoeg heb ik eerst haar moeder leren kennen”, vertelt Willy. “Ik was met haar aan het dansen en ze zei, mijn dochter is nog vrij. Waarop ik zei: breng ze dan de volgende keer eens mee.”

Mooi zicht

Zo gezegd, zo gedaan. “En ‘t was direct koekenbak”, grijnst Willy. Hij was afkomstig van Kortrijk, zij van Hoegaarden. Ondertussen wonen Willy en Ermelinda al een hele tijd in Blankenberge. “We kwamen hier vroeger altijd op vakantie”, vertelt Ermelinda. “Blankenberge is in de winter lekker rustig, en in de zomer valt er altijd wel wat te beleven. Vanuit ons appartement hebben we een mooi zicht op de bloemenstoet die hier passeert.”

Willy en Ermelinda wonen vlak aan ’t casino. “Het plan was om hier na mijn pensioen vast te komen wonen”, vertelt Willy, die meer dan veertig jaar als boekbinder heeft gewerkt. “Op mijn 58ste mocht ik met brugpensioen, en zijn we naar Blankenberge verhuisd. Lekkere eetadresjes, het strand altijd vlakbij: we wonen hier graag.”

Wandeling met hond

Willy en Ermelinda stapten op 9 november 1974 in het huwelijksbootje en kregen samen drie kinderen: Edwina, Wesley en Tamara. Zij zorgen op hun beurt voor elf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. “Zij komen graag bij ons op bezoek. Dan gaan we lekker iets eten, gaan we samen naar het strand of doen we een wandelingetje met Lizzy, onze lieve chihuahua”, klinkt het. De gouden jubilarissen kregen voor de speciale gelegenheid ook felicitaties en gelukwensen van het stadsbestuur. (WK)