Goud voor Patrick Lamon en Linda Vander Rasieren

Het was feest in de Verhammelaan in Sint-Lodewijk. Patrick Lamon (71) en Linda Vander Rasieren (68) werden voor hun 50ste huwelijksverjaardag op het gemeentehuis ontvangen. Hun gezin telt drie kinderen, Peter, Mario en Cindy en zes kleinkinderen. Linda werkte bij de gebroeders Devos in Waregem, stopte thuis tapijten en ging poetsen. Patrick was zijn hele leven elektricien en gebruikte zijn gouden handen voor karweitjes en klusjes bij de familie. De burgemeester vertelde nog dat de jubilarissen fietsfanaten zijn en aangesloten zijn bij respectievelijk De Lustige Boerkens en De Scheve Guidons in St.-Lodewijk. (MVD/foto MVD)