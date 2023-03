Goud voor Patrick en Lena

Voor Patrick Vanbiesbrouck en Lena Dhondt uit de Vijf Eikenstraat op de Ginste was het zaterdag een onvergetelijke dag. Hun gouden huwelijksjubileum werd gevierd. Voor de gelegenheid mocht het koppel met hun familie naar het gemeentehuis afzakken voor een officiële receptie. Patrick is afkomstig uit Marialoop waar hij geboren werd op 31 maart 1952. “Na de lagere school liep ik tot mijn 16 jaar school in het VTI Tielt waar ik houtbewerking leerde. Daarna kon ik meteen aan de slag in Meubelfabriek Maertens waar ik twee jaar werkte. De houtbewerking lag me eigenlijk niet, want ik wou chauffeur worden. Vanaf mijn 21 jaar was ik dan zeven jaar chauffeur bij Libeltex. Ik verkaste nog naar superspan waar ik nog 16 jaar bleef om vervolgens mijn loopbaan te eindigen bij het transportbedrijf van Eric Vermeersch.” Echtgenote Lena Dhondt is afkomstig uit Oostrozebeke waar zij geboren werd op 29 december 1951. “Na de lagere school ging ik nog een paar jaar naar de naaischool waar ik snit en naad volgde. Na de schooltijd kon ik meteen aan de slag in de Tévébé waar ik zeven jaar werkte om vervolgens thuis te blijven en te zorgen voor de kinderen. Toen de kinderen groot waren, ging ik aan de slag als poetsvrouw. Op 58-jarige leeftijd ben ik gestopt met werken.” Het gouden echtpaar heeft twee kinderen: Frederik met Veronique Vanackere en Stefanie met Koen Vanwalleghem. Er zijn intussen ook twee kleinkinderen. (CLY/foto CLY)