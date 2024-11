Goud voor Martin Vanduynslager en Jacqueline Vandemoortele

Onlangs mochten Martin Vanduynslager en Jacqueline Vandemoortele hun gouden jubileum vieren. Vijftig jaar geleden stapten ze in augustus in het huwelijksbootje. Martin is afkomstig uit Wingene, waar zijn ouders in de Tieltstraat een slagerij hadden. Zelf werkte Martin het grootste deel van zijn carrière bij het horlogebedrijf Saxon. Jacqueline groeide op in Egem. Ze werkte enkele jaren als winkelbediende, maar bleef daarna thuis voor het gezin. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een bal in de Rocco in Wingene. Ze kregen drie dochters: Ellen, Petra en Inge. Arne, Britt, Tiemen,

Dieuwke, Senne en Siebe zijn de kleinkinderen. Het echtpaar trekt er graag opuit met de oldtimer en heeft ook een mooi onderhouden tuin. (LDW/foto LDW)