Goud voor Luc en Martine

Luc Deprez en zijn echtgenote Martine Haghedooren zijn vijftig jaar getrouwd. Het gemeentebestuur huldigde het gouden echtpaar.

Luc Deprez is geboren in Komen, maar groeide samen met zijn twee broers en zus op in Houtem op de boerderij van zijn ouders. Luc doorliep zijn lagere en secundaire school in Komen en trok daarna naar Leuven om voor landbouwingenieur te studeren. Na zijn studies en enkele omzwervingen kon Luc aan de slag als directeur van het VABI in Roeselare. Daarnaast was hij ook coördinerend directeur van de scholengroep Sint-Michiel.

Luc is een erg geëngageerd persoon in het sociale leven in Moorslede en Dadizele. Hij houdt van wandelen en fietsen en is ook lid van de kerkfabriek, voorzitter van de scholengemeenschap Moorsledegem en lid van verschillende verenigingen.

Liefde in Gent

Martine is geboren in Ieper en groeide op in Vlamertinge. Ook zij woonde aanvankelijk op een boerderij, samen met haar ouders en twee broers. Na haar lagereschoolperiode in Vlamertinge trok ze voor haar middelbaar naar Kortrijk om uiteindelijk in Gent op internaat te gaan. Ze volgde er de opleiding tot verpleegster en werkte onder andere als nachtverpleegster op de pediatrie in het stedelijk ziekenhuis in Roeselare.

Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen tijdens het studentenleven in Gent. Ze trouwden in de kerk van Vlamertinge. Na hun huwelijk is het koppel enkele keren verhuisd, vooral voor het werk van Luc. Ze woonden onder andere in Wilrijk en Bornem, maar landden in 1979 in de Geluwestraat in Dadizele. Luc en Martine zijn de trotse ouders van drie kinderen: Stijn, Karel en Nele. Inmiddels zijn er al elf kleinkinderen.