Goud voor Lieve en Arnold

Voor Lieve Steelandt (70) en Arnold Sanders (72) krijgt de eindejaarsperiode extra kleur: het koppel is maar liefst 50 jaar getrouwd, goed voor een gouden jubileum. Het echtpaar leerde elkaar 52 jaar geleden kennen in de Gistelse dancing Riva.

Arnold is afkomstig van Oudenburg, Lieve van Westkerke. Met hun zaak, timmer- en schrijnwerk Sanders & Zoon, vestigden ze zich indertijd in het industriegebied van Zandvoorde. Zo’n vijftien jaar geleden, toen ze de zaak overlieten, verhuisden ze naar Gistel. Met Nico (49) en Vicky (45) hebben ze twee kinderen. Joni (22) en Tobi (18) enerzijds en Jarne (18) en Tiemen (15) anderzijds zijn de kleinkinderen van dienst. Hun gouden huwelijksjubileum werd gevierd met een leuk feest in Ter Haeghe. (TVA/foto PM)