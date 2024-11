Goud voor Johny en Annie

Johny Verheyen en Annie Vermeersch uit Zwevezele mochten op zondag 17 november hun vijftigste huwelijksverjaardag vieren. Johny (73) werkte zijn hele carrière bij Voeders Denys. Annie (69) werkte jarenlang in een champignonkwekerij, maar eindigde haar carrière bij de poetsdienst van het OCMW in Zwevezele. Johny en Annie leerden elkaar kennen op een kermisbal in het Volkshuis in Zwevezele. Een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Het gezin kreeg twee dochters: Sandy en Petra (+). Er zijn ook drie kleinkinderen: Jana, Michelle en Nisa. Het koppel zit in het bestuur van Okra en voert dan ook heel wat opdrachten uit voor de verenigingen: van seingever over verantwoordelijke inschrijvingen tot wijkmeester. (LDW/foto LDW)