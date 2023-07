Goud voor Jean-Pierre en Lena

Jean-Pierre Benault (73) en Lena Bourree (69) stapten op 29 juni 1973 in het huwelijksbootje. Ze vierden in familiale kring hun gouden huwelijksjubileum.

Jean-Pierre werd op 6 augustus 1949 geboren in Hazebrouck (Frankrijk), waar hij samen met zijn broers René en Jean-Paul opgroeide. Hij werkte zijn hele leven als schrijnwerker. Lena werd op 20 september 1953 geboren in Poperinge en groeide op met haar drie zussen Annie, Krist en Rita in Krombeke. Ze werkte tot 1992 in De Lovie, waarna ze een kruidenierswinkel uitbaatte in de Diksmuidseweg in Boezinge.

Het koppel leerde elkaar kennen in vakantiehuis Skindles in Poperinge. “Na een dansje zijn we blijven doordansen”, lacht Jean-Pierre. “En na twee jaar vrijage deden we er nog eens 50 jaar dansend bovenop, als getrouwd koppel.” Jean-Pierre en Lena stapten op 29 juni 1973 voor de wet in het huwelijksbootje en deden dat op 30 juni 1973 nog eens over in de Sint-Blasiuskerk in Krombeke. Ze kregen samen twee kinderen, Dominique en Liesbet, en vier kleinkinderen: Dillen en Niels, Jenson en Liam.

“Sinds we met pensioen zijn, hebben we volop tijd om onze voornaamste hobby te beoefenen: reizen met de campingcar. Je rijdt er makkelijk de wereld mee rond en overal maak je vrienden. Momenteel staan we vaak in Bretagne, waar we dikwijls een feestje met vrienden organiseren”, aldus Jean-Pierre. (RB/foto RB)