Goud voor Eric en Marleen

Eric Sinnaeve en Marleen Vandecasteele vierden hun vijftigjarige huwelijk op zondag 27 oktober in intieme kring. Samen met hun drie kinderen Heidi, Anouschka en Andy, en hun vijf kleinkinderen genoten ze thuis van een gezellig feest. Eric (71) en Marleen (70) gaven elkaar het jawoord op 25 oktober 1974 en bouwden sindsdien een leven op in Ichtegem. Oorspronkelijk komt Eric uit Torhout. Hij werkte jarenlang als bekister in de bouwsector en Marleen, afkomstig uit Roeselare, werkte haar hele carrière in een groentefabriek. (SVE/foto Coghe)