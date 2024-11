Goud voor Donald Calmeyn en Rita Vanhoorne

Het echtpaar Donald Calmeyn-Rita Vanhoorne vierde het gouden huwelijksjubileum. Donald Calmeyn (72) werkte 15 jaar in de bouw en was ook meer dan 20 jaar aan de slag bij Mol in Sleihage waar hij chef van de herstellingen aan de vuilniswagens was. Rita Vanhoorne (70) werkte in het magazijn van Philips in Beveren. De twee ontmoetten elkaar in het ondertussen verdwenen café ’t Klieksje in de Ardooisesteenweg in Roeselare. Donald en Rita trouwden op 27 september 1974 voor de wet en op 28 september voor de kerk. Ze hebben 1 dochter en 2 kleinkinderen. In hun vrije tijd gaat de aandacht van het koppel naar wandelen en lopen. Ze zijn lid van wandelclub WSV De Colliemolen in Oostnieuwkerke en van Atletiekclub Staden. (BCH/foto JCR)