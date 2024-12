Goud voor Daniel Daelman en Rosine Schietecatte

Op 14 december vierden Daniel en Rosine Daelman-Schietecatte hun 50ste huwelijksverjaardag. Burgemeester Coudyser en schepen Merlevede feliciteerden het koppel namens het gemeentebestuur met dit gouden jubileum. Daniel en Rosine leerden elkaar kennen in een dancing. Via hun zoon Stephan en schoondochter Valérie hebben ze twee kleinkinderen, Emma en Hugo. Daniel was commissaris bij de federale gerechtelijke politie. Rosine was directiesecretaresse. Beiden waren werkzaam in het Brusselse maar verhuisden naar Knokke-Heist na hun pensioen. Nu geniet het koppel vooral van fietsen, wandelen, tennissen en samen op reis gaan. En dat mag al eens exotisch zijn! Verder gaan ze graag uit eten en kan je hen geregeld bij restaurant Cédric vinden. (HH/gf)