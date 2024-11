Goud voor Bernard en Christa uit Zulte

De 71-jarige Bernard Derycke en de 69-jarige Christa Devos vierden hun gouden huwelijksjubileum tijdens een receptie op het gemeentehuis in Olsene.

Bernard werd geboren in Zwevegem en Christa in Deinze. Ze leerden elkaar kennen in Dancing Tabarin in Machelen. Op 27 september 1974 gaven ze elkaar het jawoord in Zulte. Ze wonen nu in de Statiestraat in Zulte. Het gouden echtpaar kreeg drie kinderen en zes kleinkinderen.

Bernard was tijdens zijn loopbaan metaalbewerker en chauffeur en Christa werkte als textielbewerkster bij de Wolspinnerij in Zulte. Bernard houdt zich nu vooral bezig met het voetbal terwijl Christa houdt van shoppen en op reis gaan.

(MV)