Godfried Yde en Henriette De Baets vieren briljanten jubileum

Godfried Yde en Henriette De Baets vierden onlangs hun 65ste huwelijksverjaardag. Het koppel trouwde op 22 oktober 1959. Godfried (88) groeide op in Wingene. Hij werkte onder andere als bierbrouwer, maar werd uiteindelijk zelfstandig plantenkweker. Henriette (87) is afkomstig uit Lotenhulle. Ze zorgde voor de kinderen en runde een boerderij met enkele varkens, koeien en kippen. Het koppel leerde elkaar kennen in een café in Ruiselede. Samen kregen ze vier kinderen: Geert, Anita, Luc en Ronny. De stamboom werd voort aangevuld met acht kleinkinderen: Liesl, Dana, Brecht, Bernd, Jonas, Jannes, Jessy en Laetitia. Ze mochten ondertussen ook al negen achterkleinkinderen verwelkomen: Flora, Lara, Lewis, Arya, Ties, Thea, Lio, Charles en Thida. (LDW/foto LDW)