Giselle en Eric heffen het glas op diamanten liefde

Eric Dedeyne en Giselle Dewispelare hebben in Salons Denotter in Zedelgem hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Eric werd geboren op 13 september 1941 in Wingene en werkte als technisch bediende in de Clayson-fabriek in Zedelgem. Giselle zag het levenslicht op 7 maart 1940 in Ruddervoorde en heeft altijd de zorg voor haar kinderen (en later de opvang van de vier kleinkinderen) op zich genomen.

Eric en Giselle trouwden op 13 september 1963 in Ruddervoorde, gingen een jaar in Zedelgem wonen, en wonen nu al 59 jaar in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Ze kregen twee kinderen: Patrick (met Marijke Willem) en Dorine (met Koen Vandamme). Ze zijn opa en oma van Thimoty Dedeyne (Flore Pardo), Michael Dedeyne (Eveline Verheust), Stijn Vandamme (Lisa Cardoer) en Neils Vandamme (Shafawn Hepner). Mayli Vandamme, Cleo Vandamme en Lotte Dedeyne zijn de achterkleinkinderen.

Hun vrije tijd vullen Eric en Giselle met korte wandelingen en fietstochtjes. Ze genieten ook – en vooral – van het bezoek van de kinderen en de kleinkinderen. Giselle vult ook graag kruiswoordraadsels in.

(GST)