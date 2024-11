Gilbert en Simonne vierden platina huwelijk

Op zaterdag 9 november hebben Gilbert Willaert (94) en Simonne Vanderbusse (91) hun 70e huwelijksverjaardag gevierd. Gilbert en Simonne, die intussen al bijna twee jaar in wzc Jacky Maes verblijven, deden dat samen met familie en vrienden in de orangerie van hun woonafdeling. Gilbert Willaert werkte zowat zijn hele leven in de UCB, Simonne was huisvrouw. Gilbert was ook bijna 50 jaar lang tamboer-majoor van de gemeentelijke harmonie Bredene. Gilbert en Simonne huwden op 9 november 1954 in Bredene. (MM)