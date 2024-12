Gilbert en Rosette vieren diamanten huwelijksjubileum

Gilbert Mathijs (84) en Rosette Rogge (82) werden door raadslid Stephanie Demeyer uitgenodigd op het stadhuis voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. Rosette is geboren in Schuiferskapelle op 25 juni 1942. Ze ging naar school in Tielt en volgde een kappersopleiding in Kortrijk. Ze baatte haar eigen kapsalon uit en vanaf 1969 werkte ze bij Gilbert in de slagerij. Gilbert is geboren in Gent op 16 juli 1940. Na de school volgde hij een leercontract voor beenhouwer en werkte in een slagerij in Tielt. Later had hij een eigen slagerij in Kortrijk. Ze leerden elkaar kennen in Café Astoria in Tielt en trouwden op 28 november 1964. Ze hebben vier kinderen: Robin, Kurt, Colin en Nathalie. Intussen zijn er acht kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)