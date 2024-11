Gilbert en Maria vieren hun gouden jubileum

Gilbert Bostoen en Maria Decock uit de Holdestraat in Koolskamp vierden op 10 november hun gouden huwelijksjubileum. Het echtpaar werd ontvangen in het gemeentehuis van Ardooie. Gilbert en Maria hebben drie kinderen: Hermien, Katrien en Dries. Gilbert werkte zijn hele leven als tuinbouwer, met Maria als zijn toegewijde meewerkende echtgenote. Beiden zijn lid van de Landelijke Gilde en Maria is daarnaast ook actief bij Ferm. Ze leerden elkaar kennen in dancing De Karre in Rumbeke, waar ze hun eerste dans waagden. Na 50 jaar vormen ze nog steeds een gelukkig paar. (foto JM)