Gilbert (86) en Blanka (84) vieren briljanten huwelijk: “Mama en papa gingen naar bals, want ze dansten graag”

Gilbert Vanfleteren (86) en Blanka Bonny (84) vierden op 25 januari hun briljanten huwelijksjubileum in Salons Ter Velde in Aartrijke. Samen met hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en naaste familie genoten ze van een feestelijke dag ter ere van hun 65 jaar huwelijk.

Tijdens het feest brachten burgemeester Lieven Cobbaert en schepenen Tina Ledaine en David Van Moerkercke hun felicitaties over namens het hele gemeentebestuur, samen met gelukwensen van het Koninklijk Paleis. Het paar ontving tevens een geschenk.

Gilbert, afkomstig uit Aartrijke, en Blanka, geboren en getogen in Eernegem, gaven elkaar op 8 januari 1960 het jawoord voor de wet en de dag erna in de kerk. Hun huwelijk bracht vier kinderen voort: Rudy, Kathleen, Nancy en Peter. Ondertussen zijn ze ook grootouders van negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Ze leerden elkaar kennen in kasteel Moerbeek in Eernegem, een domein met kasteel en een zwembad. Als jonggehuwden vertrokken Gilbert en Blanka naar Frankrijk, waar zij werkten in de bietenoogst. Toen de kinderen geboren werden, bleef Blanka thuis en deed ze het huishouden.

Dansen

Gilbert werkte toen in de bouwsector, waar hij actief was in wegeniswerken. Later, toen de kinderen al wat ouder waren, ging Blanka aan de slag bij de pluimerij Lammens in Torhout. “Ze hadden een actief sociaal leven”, vertelt hun dochter Kathleen. “Ze gingen in hun jonge jaren naar bals, want ze dansten ontzettend graag. Ook gingen ze naar de boltra in Eernegem en genoten ze van petanque en koersballen. Papa was ook een fervent duivenmelker en hield van dieren in het algemeen. Als de duiven moesten vallen, moest het stil zijn, spelen of was ophangen was dan uit den boze”, lacht ze. Blanka was daarnaast erg sociaal en genoot van fietstochtjes en reisjes met vriendinnen. Helaas kwam hier vorig jaar verandering in na een ongeval waarbij ze een dubbele beenbreuk opliep. “Gelukkig gaat het steeds beter”, vertelt Kathleen. “Mama is weer aan het petanquen en in de zomer onderhoudt ze met plezier de moestuin.”