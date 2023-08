Gerard en Christiane vieren diamanten jubileum

Gerard Veyer (83) en Christiane Parret (86) werden in de bloemetjes gezet voor hun zestigste huwelijksverjaardag. Christiane nam onlangs haar intrek in woonzorgcentrum Proventier in Poperinge, Gerard woont nog in hun huis in de Douvieweg in Watou. Gerard zag het levenslicht in Watou op 9 oktober 1939. Tijdens zijn actieve loopbaan werkte hij als mecanicien bij de firma Allaeys in Poperinge. Toen het bedrijf zijn activiteiten stopte, ging Gerard met vervroegd pensioen. Christiane werd op 14 april 1937 geboren in Krombeke. De ouders van Christiane hielden café De Voorstad in Krombeke open. Daarnaast hadden ze een klein boerderijtje met schapen, varkens en kippen.

Gerard en Christiane gaven elkaar op 16 juli 1963 het jawoord in Krombeke. Ze woonden eerst lange tijd in Proven. In 1993 verhuisde het gezin naar Watou. Het koppel kreeg twee kinderen: Xavier (werd net 57 jaar en is gehuwd met Marleen Desmet) en Didier (is 53 jaar en gehuwd met Isabelle Hayaert). Er zijn twee kleinzonen: Mathias en Jens. In haar vrije tijd las Christiane graag de krant. De laatste jaren gingen ze vaak op uitstap met Okra. Christiane is een sociaal persoon die graag tussen de mensen zit. In Proventier krijgt ze regelmatig het bezoek van Gerard. Op de foto zien we de jubilarissen met de familie en schepen Loes Vandromme. (AHP/foto MD)