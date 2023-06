Geluvelds gezin beleeft sprookjeshuwelijk Thibaut Courtois van dichtbij mee: “Dit zullen we ons nog lang herinneren”

Thibaut Courtois stapte in het huwelijksbootje met Mishel Gerzig in Cannes. Er was massale belangstelling en ook een familie uit Geluveld – die toevallig in de buurt was – probeerde een glimp op te vangen van het huwelijkspaar en de vele bekende gasten.

Nordine Verhaeghe uit Geluveld vertoeft met zijn familie op dit moment in het zuiden van Frankrijk, rond Antibes. Maandagavond zagen ze tijdens een uitstap in Cannes plots verschillende Mercedesbusjes passeren. “De aap kwam al snel uit de mouw: het huwelijk van Thibaut Courtois vond er plaats”, zegt Nordine (42), vanuit zijn vakantieoord. “Het was lange tijd geheim waar dit zou plaatsvinden. Wij kwamen er rond 20.30 uur aan, terwijl de deuren een halfuur eerder openden. Uiteindelijk bleven we een poosje voor het domein staan, in de hoop om enkele sterren te zien. We drongen niet hard aan en zagen een 15-tal Mercedes Vito-busjes met geblindeerde ruiten af -en aanrijden. Er was massale belangstelling van de pers. Zoon Matt (11) is grote Real Madrid-fan en droomde om zijn idolen Karim Benzema of Eden Hazard te zien. Het was het proberen waard. Stel je voor dat hij met iemand op de foto zou kunnen, het zou onvergetelijk geweest zijn. Ook nu zullen we ons dit nog een hele tijd herinneren.”

FC Barcelona-fan

Ze konden de muziek – onder meer de wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix stond op de line-up – horen en het vuurwerk zien. “Als het van mij afhing, dan zou ik nog langer gebleven hebben. Zelf ben ik niet getrouwd, als het er ooit van komt dan zal het wellicht iets bescheidener zijn. Tenzij ik de EuroMillions zou winnen natuurlijk”, lacht Nordine, die een echt voetbaldier is en vroeger nog bij de jeugd van Club Brugge voetbalde. “Zelf ben ik meer FC Barcelona-aanhanger, maar uiteraard supporter ik voor alle landgenoten en dus ook voor Thibaut Courtois.”

Drukke periode in het verschiet

Nordine keert binnenkort terug naar huis. “Er komt een drukke periode met de herstart van mijn eigen voetbalschool en op 11 juli start de voorbereiding bij RW Hollebeke, de vierdeprovincialer waar ik assistent-trainer ben.”