Geert en Martine vieren gouden huwelijksjubileum

Geert Pollentier (geboren op 12 september 1951 in Zedelgem) en Martine Marechal (geboren op 14 november 1951 in Brugge) uit de Raamstraat in Brugge vierden zondag hun gouden huwelijksjubileum in de gebouwen van de Sint-Jorisgilde in de Stijn Streuvelstraat in Brugge.

Het koppel leerde elkaar kennen in Ter Halle in de Geernaertstraat. Ze hadden een eerste afspraakje aan de Dyver, ter hoogte van de vroegere kantoren van het Brugsch Handelsblad. Op 9 november 1974 stapten ze in het huwelijksbootje. Daarna kregen ze twee dochters: Sofie en Amélie. Intussen hebben ze al drie kleinzonen met Sam, Ward en Titus. Ze vonden hun eerste woning in Varsenare, het vroegere café ’t Hof van Commerce, maar kwamen later in Brugge wonen. Ze zijn toen een kaderwinkel gestart, die ze overgenomen hadden van de familie Longueville. Liefst 41 jaar hielden ze de winkel open, tot aan hun pensioen in oktober 2020.

Cercle Brugge

Geert heeft nog twee hobby’s: supporteren voor Cercle Brugge en boogschieten bij de Sint-Jorisgilde. Schepen Pieter Marechal ging namens het Brugse stadsbestuur het koppel feliciteren met hun gouden jubileum.