Frans en Cecilia zijn al 60 jaar een gelukkig paar

Frans Wallican en Cecilia Devos vierden samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind hun diamanten jubileum samen met de burgemeester en schepenen in het kasteel Ter Borcht.

Frans Wallican werd op 17 april 1938 in Rumbeke geboren. Vader Achiel runde een landbouwbedrijf en moeder Madeleine Vandeputte zorgde voor haar kroostrijk gezin met vijf jongens en drie meisjes. Na zijn lagere schooljaren werkte Frans thuis op het bedrijf dat ook tabak en chicorei teelde.

Frans volgde zijn militaire opleiding in Leopoldsburg in Binsberg (Duitsland) waar hij eerst schilder van dienst was en daarna zijn talenten mocht ontplooien in de mess van de onderofficieren. Na zijn huwelijk met Cecilia Devos vestigde het koppel zich in Meulebeke, waar hij het landbouwbedrijf van zijn schoonouders verder zette. Ondertussen waren de Paanders stilaan het mekka van de aspergeteelt geworden. De zanderige grond leende zich uitstekend tot die teelt die dan vanaf de jaren ’70 echt ‘boomde’. Op 65-jarige leeftijd ging Frans met pensioen en zoon Filip nam het bedrijf over.

Cecilia Devos zag het levenslicht op 15 januari 1939 in Tielt als dochter van Remi Devos en Eugenie Sap. Cecilia heeft nog één broer, Pierre. Het landbouwbedrijf was gevestigd in de Hulsveldestraat. Na haar lagere schooljaren die ze in de Paandersschool doorliep, werd ze thuis als hulp in het bedrijf ingeschakeld.

Cecilia verrichtte als jong meisje zware arbeid; ze ploegde het land met het paard en hielp vader Remi bij de aspergeteelt die hij als eerste landbouwer op de Paanders opstartte. Cecilia leerde Frans kennen tijdens een feest van de veiling van Roeselare. Daarna zagen Frans en Cecilia elkaar terug met Tielt kermis en meteen was het geklonken.

Voetbal en dans

De vrijage duurde 4,5 jaar en op 27 november 1964 traden ze in het huwelijk. Het koppel heeft twee kinderen: Filip (Ann Nuyttens) en Katrien (Dirk Dendoncker) en zes kleinkinderen: Martijn, Lore, Elien, Andres, Leander en Lars. Er is nog een achterkleinkind: Matteo.

De zonen van Katrien en Dirk waren en zijn nog steeds gebeten door de voetbalmicrobe. Kleinzoon Leander Dendoncker heeft er ondertussen een respectabele voetbalcarrière opzitten.

Opa Frans was talrijke keren taxi van dienst om de jonge voetballers naar trainingsmomenten en competitiewedstrijden te voeren. Was er geen voetbal, dan bracht hij de kleindochters naar de danslessen.

Frans volgt nog steeds het voetbal op tv, terwijl Cecilia graag in haar bloem- en moestuin werkt. (LB)