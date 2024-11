Firmin en Magdalena zijn briljanten koppel

Maar liefst 65 jaar: zo lang zijn Firmin Derynck (89) en Magdalena Meirlevede (86) al getrouwd. Het koppel leerde elkaar kennen op de kermis van Ichtegem en zou uiteindelijk vier kinderen – twee zonen, twee dochters – krijgen. Intussen staat de teller van kleinkinderen op negen en zijn er nog eens evenveel achterkleinkinderen. Magda is afkomstig van Avekapelle, was seizoenarbeider aan de kust en ging finaal als huishoudster aan de slag.

De familie van Firmin geniet bekendheid in deelgemeente Moere: zijn moeder hield er zowat vijftig jaar een café open, z’n papa was actief als verkoper van voeders en steenkool. Firmin zelf was bij z’n ouders aan de slag, maar werkte ook als chauffeur bij de verbruikscoöperatieve Spaarzaamheid Economie Oostende. Het koppel hield een mooi en leuk feest in hoevehotel en restaurant Ter Haeghe. (TVA/foto PM)