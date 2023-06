Ex-Club Brugge-speler Karel Geraerts stapt in het huwelijksbootje

In het stadhuis van Brugge beloofden ex Club Brugge-speler Karel Geraerts en Julie Vanlerberghe elkaar eeuwige trouw. “Een bijzonder heuglijke dag”, zei Geraerts, die zo even zijn professionele beslommeringen – er kwam geen overeenkomst over een contractverlenging als trainer van Union Saint-Gilloise – kon vergeten.

Voormalige middenvelder bij onder meer Club Brugge Karel Geraerts beleeft momenteel professioneel een moeilijkere periode. De getogen Limburger is immers niet langer trainer van Union Saint Gilloise, nadat de Brusselse club besliste de samenwerking stop te zetten doordat de onderhandelingen over een nieuw, verbeterd contract niet vorderden.

Geluk in de liefde

Maar ongeluk in het (voetbal)spel, betekent geluk in de liefde, zo luidt een oude volkswijsheid die hier ook van toepassing is voor Karel Geraerts. Hij werd zaterdag in het Brugse stadhuis door schepen van Burgerlijke Stand Jasper Pillen (Open VLD) in de echt verbonden met zijn vriendin Julie Vanlerberghe.

Het bruidspaar kwam samen met de hele familie naar het stadhuis afgezakt in een fraaie, rode dubbeldekker autobus. “Sinds mijn periode als voetballer bij Club Brugge ben ik in Brugge blijven wonen. We wonen al een hele tijd samen in deelgemeente Sint-Andries en zijn er heel gelukkig”, zei Geraerts.

“Mijn vriendin is een echte Brugse en we blijven hier dan ook graag wonen. Ja, voor mij is het echt wel een bijzonder heuglijke dag.” Bekende figuren uit het voetbalmilieu waren er niet te zien in en rond het stadhuis maar Karel Geraerts verzekerde ons dat de voetbalvrienden wel ‘s avonds naar het huwelijksfeest zouden komen.

(PDV)