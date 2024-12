Eveline en Alfred klinken op briljanten huwelijksjubileum

Eveline Levesque (89) en Alfred Noncle (99) zijn 65 jaar getrouwd en werden daarvoor op het gemeentehuis in de bloemetjes gezet. Hun liefdesverhaal begon midden de jaren vijftig in Lille. Alfred was er voor een bouwproject op bezoek bij architect Levesque en ontmoette er zijn dochter Eveline. Het werd het begin van een mooie romance, die nu al meer dan 65 jaar duurt. Op17 december 1959 gaven ze elkaar het jawoord. Hun liefde werd bekroond met 11 kinderen, 18 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Alfred scheerde hoge toppen met zijn bedrijf gespecialiseerd in import en export van textiel. Eveline was dan weer aan de slag bij gerenommeerde modehuizen als Hermès, Yves Saint Laurent en Dior. Jarenlang deed ze aanpassingen aan kledingstukken voor klanten in Knokke. Daarnaast baatte ze in de paasvakantie en zomermaanden strandclub De Witte Beer in Duinbergen uit en hielp ze mee in het kinderdagverblijf van haar dochter. Alfred hield van zeilen, surfen en tuinieren en Eveline van paardrijden en karabijnschieten. Ze gaan ook graag op reis. Zo trokken ze onlangs nog naar Tunesië. (MIWI/foto MIWI)