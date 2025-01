Eric Verhelle en Henriette Callens zijn vijftig jaar getrouwd

Eric Verhelle en Henriette Callens werden in de bloemetjes gezet. Het koppel trouwde vijftig jaar geleden. Eric is een geboren en getogen Moorsledenaar. Hij groeide op in de Tuimelarestraat. Na zijn studies ging hij aan de slag bij de firma Persyn in Zwevegem, maar het grootste deel van zijn carrière was hij aan het werk bij Spanbo in Moorslede. Eric stond mee aan de wieg van de plaatselijke karateclub. Ook Henriette is een geboren en getogen Moorsledenaar. Het grootste deel van haar carrière werkte ze bij drukkerij Nonkels in Izegem. Henriette helpt vaak mee binnen de organisatie van de karateclub. Het koppel leerde elkaar kennen op het trouwfeest van de nicht van Eric. Eric en Henriette woonden aanvankelijk aan de Wervikestraat, maar bouwden daarna aan de Procureurstraat. Ze kregen twee kinderen: An en Rino. Inmiddels zijn er ook drie kleinkinderen. (BF/foto JS)