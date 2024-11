Eric en Lilliana varen in een diamanten huwelijksbootje

Eric Bohez en Lilliana Cannie uit de Kasteelstraat in Olsene werden uitgenodigd op het gemeentehuis om hun diamanten huwelijksjubileum te vieren. Op 2 september 1964, maar liefst zestig jaar geleden, stapten ze in het huwelijksbootje. Eric en Liliane leerden elkaar kennen op het voetbal in Olsene. “Het is voor hem dat ik telkens kwam kijken”, bekent Lilliana. Het koppel heeft drie kinderen, negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ze genieten samen van hun vakanties op het eiland Sardinië. (JF/foto JF)