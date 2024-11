Eric en Jacqueline vieren diamanten huwelijk

Eric Depreitere (geboren in Brugge op 21 mei 1941) en Jacqueline Decloedt (geboren in Brugge op 12 maart 1945) uit de Westmeers in Brugge vierden zaterdag hun diamanten huwelijksjubileum in het Oud Gemeentehuis in Varsenare. Ze leerden elkaar kennen in de slagerij Schillewaert in de Ezelstraat, waar Jacqueline geregeld een handje ging helpen. Eric moest er van zijn ouders het vlees halen. Op 12 november 1964 huwden ze. Yves, Jo en Inge zijn hun drie kinderen. Er zijn ook al vier kleinkinderen met Elisabeth, Wout, Noor en Fons. Het was de Brugse burgemeester Dirk De fauw die het koppel ging feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)