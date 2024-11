Eric en Christiane uit Dudzele zijn een gouden paar

Eric Desutter (geboren op 16 april 1951 in Brugge) en Christiane Galle (geboren op 12 juli 1949 in Lissewege) uit de Zeekanaalweg in Dudzele vierden hun gouden huwelijksjubileum in De Kleine Rietgans in Damme.

Het koppel leerde elkaar kennen in café De Katterogghe langs de Blankenbergsesteenweg. Daar ontstond een mooie liefde en op 18 oktober 1974 gaven ze elkaar hun ja-woord. Na hun huwelijk kregen ze drie prachtige dochters, met Fabienne, Christel en Kelly.

Zij zorgden voor zes kleinkinderen: Andres, Amina, Achiel, Quinten, Victor en Haiko. Na hun huwelijk is het koppel gaan boeren. Ze hadden het geleerd van thuis uit, want ook hun ouders waren landbouwers. Christiane had de handen vol met de boerderij en de opvoeding van de drie dochters. Veel tijd voor hobby’s bleef er niet over. Tot aan zijn 63ste bleef Eric hard werken op het land.

Nadien kon hij op welverdiende rust. Ze genieten nog van de bezoekjes van hun kinderen en kleinkinderen en de familiefeestjes, zoals het jubileum in Damme. Ze mochten gemeenteraadslid en toekomstig schepen Pascal Ennaert verwelkomen, die hen namens de stad Brugge kwam gelukwensen en de geschenken van de stad kwam overhandigen.

(SR/foto SR)