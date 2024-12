Edgina en Walter vieren diamanten huwelijksjubileum

Op 27 oktober waren Edgina Vandenbussche en Walter Van Hauwaert zestig jaar getrouwd. Deze twee bezige bijen kenden weliswaar ernstige medische problemen, maar lieten de moed niet zakken en genieten, elk met hun eigen interesses, van een gelukkige oude dag.

Edgina Vandenbussche (82) en Walter Van Hauwaert (83) mochten op 27 oktober terugkijken op zestig jaar huwelijksgeluk. Walter is een geboren Pittemnaar en was de oudste van elf kinderen. Zijn lagere school doorliep hij in Pittem, om daarna naar de Tieltse vakschool te gaan voor een opleiding tot meubelmaker. De eerste twintig jaar van zijn loopbaan werkte hij bij Cibo in Pittem. Daarna ging hij aan de slag bij bingokoning Willy Michiels, voor wie hij zijn kasteel en andere huizen inrichtte.

Edgina is afkomstig van Ardooie en was de middelste van negen kinderen. Na haar lagere school in Ardooie ging ze naar de naaischool, om daarna te beginnen werken. Na hun huwelijk is ze thuis gebleven tot de kinderen naar school gingen, waarna ze aan de slag ging bij meubelmakerij Setcraft in Tielt, waar ze in 2000 met pensioen ging. Het koppel heeft twee kinderen: Sabine (58) en Bart (55). Ze hebben ook drie kleinkinderen. Enkele jaren geleden verhuisden ze van hun huis in de Pastoor Juliaan Claerhoutstraat naar een appartement in de Tieltstraat.

Beroep is passie

“We hebben allebei veel gewerkt, maar er was ook tijd voor ontspanning en sociaal contact”, vertelt Walter. “Zo ben ik 30 jaar lid geweest van de Pittemse vrijwillige brandweer en heb ik jarenlang gefietst met WTC Gerowi. Daarnaast heb ik nog vinken gehad. Mijn beroep was en is nog steeds mijn passie en dus heb ik in het beperkte werkhuis dat ik thuis had tal van kasten en meubels gemaakt voor familie en vrienden.”

“Ik was toen de kinderen nog jong waren vrouw aan de haard, maar kon vooral genieten van ons appartement aan de zee in Wenduine”, gaat Edgina verder. “We zijn allebei een tiental jaar geleden erg ziek geweest, wat een zware tijd was. Gelukkig zijn we allebei goed hersteld. Vandaag fiets ik nog regelmatig met Okra of in mijn eentje. Walter heeft de fiets opzij gezet en heeft vooral deugd van een wandeling met de hond van de buren. We willen nu genieten van onze rustige oude dag, hopelijk in goede gezondheid.” (JG)