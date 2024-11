Eddy en Christine vieren gouden bruiloft

Eddy Gryson en Christine Deleeuw vierden hun gouden huwelijksjubileum. Eddy groeide op in Kemmel. Na zijn legerdienst werkte hij eerst bij Goudeseune en later bij De Post, waar hij in 2009 met pensioen ging. Christine is afkomstig van Kortrijk. Ze werkte achtereenvolgens bij chocolaterie Jamin in Ieper, Interdiscount in Poperinge en bij de gemeente Heuvelland, waar ze de oc’s poetste en de jubilea verzorgde. De twee leerden elkaar kennen ten huize Christine, waar haar ouders een café, kapperszaak en restaurant hadden. Op 26 oktober 1974 stapten ze in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg twee kinderen: Evelyne en Laurens. Ondertussen zijn ze ook de trotse grootouders van Chanelle, Cameron, Tiziano en Eliano. Eddy was 25 jaar gemeenteraadslid en is ook het manusje-van-alles bij FC Westouter. Christine houdt van Rummikub spelen met de buurvrouw en gaat ook geregeld op stap met de dochter. Jaarlijks gaan ze ook samen met de petanquevrienden op reis. (foto EF)