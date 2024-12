Diamanten huwelijksgeluk voor Robert en Rita

Op zondag 17 november werden Robert Debruyne (87) en Rita Deleu (81) ontvangen voor hun 60ste huwelijksverjaardag. Robert volgde de lagere school in Jonkershove tot hij 14 jaar was en ging dan nog drie jaar naar het VTI in Roeselare. Rita ging naar de lagere school bij de zusters in Ramskapelle. Daarna volgde ze nog vier jaar ‘snit en naad’ in het Stella-Maris instituut in Nieuwpoort. Op 17 jaar begon Robert te werken als seizoenarbeider, dat deed hij 7 jaar terwijl hij een opleiding tot metser volgde. Zijn legerdienst deed hij op zijn 21ste in Siegen. Vijf jaar later nam hij deel aan een staatsexamen van de dienst Bruggen en Wegen, hij werd benoemd tot kantonnier. Op 59 jaar ging hij met pensioen. Rita werkte eerst drie jaar in een naaiatelier en bleef daarna thuis om voor haar gezin te zorgen. Op 17 november 1964 stapten ze in het huwelijksbootje en gingen 6 maanden inwonen bij de ouders van Robert. Daarna kochten ze het huis ernaast dat Robert helemaal sloopte en er een nieuwe thuis van bouwde. Het paar kreeg drie kinderen: Dirk die in Houthulst woont, Marleen gehuwd met Ronny Saelens woont in Passendael en Christine woont in Staden. Het paar volgt het lokale nieuws op de voet. (ACK/foto ACK)